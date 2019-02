"Hier val ik van achterover" Jan Peumans 25 februari 2019

Niet iedereen bij N-VA zit op de trein van het 'ecorealisme'. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans liet in 'De Zevende Dag' uitschijnen dat hij eerder een koele minnaar is van het concept. "Als de meerderheid van onze partij vindt dat we die kaart moeten trekken, dan moet ze dat doen." Maar zelf is Peumans dus niet helemaal overtuigd van het idee dat België de klimaatproblematiek het best kan tackelen door een nieuwe kerncentrale te bouwen - een piste die N-VA uitdrukkelijk openhoudt in het klimaatdebat. Gastspreker Michael Shellenberg pleitte zaterdag zelfs voor drié nieuwe centrales. "Daar viel ik van achterover", reageert Peumans, die overigens niet aanwezig was op de studiedag. "Ik zat thuis. Ik wist niet dat we een congres over ecologie organiseerden." (JBG)

