"Hier moet het al, en dat werkt" Slager 10 juli 2020

In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft het gemeentebestuur mondmaskers in winkels al verplicht. Slager Ivan Bonny concludeert drie weken na de invoering dat de klanten de regels goed volgen. "In het begin kwamen er wel nog klanten binnen zonder masker, maar nu misschien nog 1 op de 50. Vooral bij ouderen die toch een risicogroep vormen, gebeurt het dat ze zonder masker binnenkomen en geen afstand houden. We maken die personen er dan attent op dat ze een boete kunnen krijgen en dat ze het de volgende keer niet mogen vergeten. Dat werkt. Het personeel is ook verplicht om er eentje te dragen." Tot discussies of incidenten kwam het in de zaak nog niet.