"Hier kan ik niet mee leven" Verjaardag in mineur voor Roger Lambrecht 20 augustus 2018

Hiep hiep hoera! Roger Lambrecht werd gisteren 87 jaar. 't Was meteen ook de enige reden tot feesten die de Lokeren-voorzitter had. En dan nog. De 1 op 12 hakt er ook bij Lambrecht hard in. "Ik heb vannacht niet geslapen. Niks", zucht hij. "Wat moet ik doen? Ik weet het niet. Ik kan geen spelers blijven kopen hé... Het gaat niet goed, jongen. 0-3 zeg. 0-1 na een penalty, tot daar aan toe. Maar hier kan ik niet mee leven. Een gelukkige verjaardag? (blaast) Dat ouder worden, dat komt er dan nog bij." (MVS)