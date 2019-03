"Hier, jongen, je rokje ligt klaar" 06 maart 2019

00u00 0

Je kan er niet vroeg genoeg aan beginnen, moeten ze in Aalst denken. Want gisteren waren er in de traditionele optocht van de 'Voil Jeanetten', op de laatste carnavalsdag, opvallend veel vaders met hun zonen te zien - de jongste was zelfs amper 18 maanden oud. En de mini 'Voil Jeanetjes' droegen, net zoals de groten, een rok, netkousen én een lampenkap op het hoofd. Deze twee lieten de naaldhakken achterwege, maar de valse borsten? Die had papa gelukkig wél klaargelegd. In totaal trokken ruim 1.000 'Voil Jeanetten' door Aalst. Carnaval werd, naar goede gewoonte, afgesloten met de popverbranding. (RLA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN