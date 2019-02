"Hier is uw eten. Toevallig deze persoon gezien?" Deliveroo werkt samen met Child Focus 02 februari 2019

00u00 0

Bijna honderd Deliveroo-koeriers in Brussel zullen de hele maand maaltijden bezorgen met een verdwijningsaffiche op hun kubusvormige rugzak. Met het 'Ride to Find'-initiatief hopen Deliveroo en Child Focus waardevolle tips binnen te krijgen over zes kinderen en jongvolwassenen die langdurig vermist zijn. Het gaat om Gevriye Cavas (in 1985 verdwenen in Sint-Jans-Molenbeek), Ilse Stockmans (1987, Leuven), Nathalie Geijsbregts (1991, Leefdaal), Liam Vanden Branden (1996, Mechelen), Marijke Francis (2011, Montenaken) en Brian Borms (2017, Zele). Op die manier zullen naar schatting 1,5 miljoen mensen de opsporingsberichten nog eens onder ogen krijgen. (SPK)