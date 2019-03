"Heynen maakte ongeldig doelpunt" 06 maart 2019

RC Genk zag zijn voorsprong op Club Brugge de voorbije weken slinken van 11 naar 6 punten, maar het had nog erger gekund. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist laat immers weten dat het doelpunt van Bryan Heynen, dat tot een gelijkspel leidde bij Charleroi, niet geldig was. "Na een dieptepass op Bryan Heynen legt hij de bal af op Leandro Trossard die naar doel trapt", luidt de uitleg van Verbist. "De bal wordt gestopt door een Charleroi-verdediger. Bryan Heynen komt terug uit buitenspel en scoort. Hier had de VAR moeten tussenkomen en het doelpunt had niet toegekend mogen worden." (RN)