"Het zwaarste is achter de rug"

Fellaini uit ziekenhuis, maar nog 2 weken in quarantaine 15 april 2020

Marouane Fellaini, de eerste Belgische profvoetballer die Covid-19 opliep, is genezen. Drie weken nadat de ex-Rode Duivel bij zijn terugkeer naar China positief testte op het coronavirus, heeft hij het ziekenhuis in Jinan mogen verlaten. Fellaini moet de komende twee weken in thuisquarantaine doorbrengen en mag pas daarna weer trainen met zijn club Shandong Luneng.

