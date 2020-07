Exclusief voor abonnees "Het wordt zwaar" Evenepoel verkent tijdrit en Dolomietenrit Giro 13 juli 2020

00u00 0

Waar zo'n achttiendaagse hoogtestage met de ploeg in Val di Fassa al niet goed voor is. Remco Evenepoel maakte van de gelegenheid gebruik om in de buurt de cruciale veertiende en vijftiende etappe van de Ronde van Italië te verkennen. Van 3 tot en met 25 oktober maakt het 20-jarige toptalent van Deceuninck-Quick.Step zijn groterondedebuut in de Giro. Afgelopen vrijdag sloeg Evenepoel elk detail in zich op van de lastige Dolomietenrit tussen de militaire luchtmachtbasis van Rivolto en de veeleisende aankomstklim in skistation Piancavallo (1.290m, 14,5 km aan gemiddeld 7,8%). Met onderweg ook nog de Sella Chianzutan, Forcella di Monte Rest en Forcella di Pala Barzana. Zaterdag reed hij de glooiende indviduele tijdrit (33,7 km) tussen Conegliano en Valdobbiadene, dwars door de Prosecco-wijngaarden. Tests die werden afgelegd in de regen, maar Evenepoel naar verluidt veel vertrouwen en motivatie schonken. "Ik ga niet liegen: het wordt zwaar", klonk het wel veelbetekenend. "Maar nu kan ik het parcours beter inschatten. Deze info wordt zeer nuttig in oktober." (JDK)

