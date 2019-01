"Het wordt fotofinish" Ariël Jacobs 22 januari 2019

1. "In een systeem met play-offs kan je dat nooit zeggen, maar Genk heeft toch heel goede troeven. Vrijdag kwamen ze twee keer terug van een achterstand. Er zit een constante in en ze kenden nog geen dipje in de competitie. Ik zie niet in waarom er een probleem zou rijzen."

