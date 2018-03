"Het was waanzinnig" Madsen bekent dat hij journaliste in stukken sneed 22 maart 2018

Peter Madsen (foto), de Deense uitvinder die ervan beschuldigd wordt journaliste Kim Wall te hebben vermoord in zijn duikboot, heeft gisteren op zijn proces bekend dat hij haar lichaam in stukken heeft gesneden. Dat was volgens hem de enige manier om de 30-jarige Zweedse uit de boot te krijgen. "Het was een waanzinnige situatie", zei hij. De 47-jarige uitvinder herhaalde wel dat hij onschuldig was. Waarom hij haar hoofd afhakte, kon hij niet verklaren. "Er was geen erotisch of pervers motief", zei Madsen aan de rechtbank. Die vroeg ook waarom Wall messteken op haar lichaam had. Madsen verklaarde dat hij de vrouw na haar overlijden had gestoken om te vermijden dat de lichaamsdelen zouden komen bovendrijven door gassen. De openbare aanklager heeft een levenslange celstraf gevraagd.

HLN