"Het was míjn plaats" Sagan na 'body check' met Philipsen 10 juli 2019

21 pas en nu al aan zijn Tourdebuut toe. Maar Jasper Philipsen bijt van zich af in de spurt, weten we van de Tour Down Under en de Scheldeprijs. Gisteren, in Nancy, zette hij in de lead-out voor UAE-kopman Kristoff (tweede) complexloos Peter Sagan opzij. De groene trui liet zich bij dat schoudermanoeuvre niet doen. "Zo zit een sprint nu eenmaal in elkaar. Hij probeerde het, maar het was míjn plaats", aldus Sagan bij Sporza. "Indrukwekkend voor iemand van nog máár 21, om me zo op sleeptouw te nemen", vond Kristoff. "Jasper heeft me positief verrast. Ik wist nog niet goed hoe sterk hij wel was. Ik had meer vertrouwen in hem moeten hebben. Nu switchte ik iets te snel vanuit zijn wiel naar het spoor van de jongens van Deceuninck-Quick.Step. Terwijl hij zelf nog goed geplaatst zat." Philipsen zelf zag er geen graten in: "We deden wat we moesten doen. We mogen blij zijn met deze prestatie. Volgende keer schuiven we misschien een plaatsje op." (JDK)

