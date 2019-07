Exclusief voor abonnees "Het was een schaakspel:" 04 juli 2019

In een fijnzinnig slicefestival moest Kirsten Flipkens (WTA 103) haar meerdere erkennen (6-7, 3-6) in het Taiwanese reekshoofd Su-Wei Hsieh (WTA 29). "Zij startte supergoed en ik was blij dat ik een beetje kon aanklampen", analyseerde Flipkens, die voor het vijfde jaar op rij in de tweede ronde van Wimbledon sneuvelde. "Het was een schaakspel: ik deed een zet en daarna deed zij er één. Op zich ben ik wel content van mijn niveau, maar het is zo moeilijk tegen haar omdat je nooit weet wat de volgende slag gaat brengen." De Kempense veterane was bovendien fysiek niet top. "In de tweede set heb ik last gekregen van een oud zeer, een ontsteking van de patellapees van mijn knie", wist 'Flipper'. "Door zo laag te zitten op gras heeft dat opnieuw opgespeeld. Jammer." Flipkens kende door het dubbelsucces van de laatste weken weinig respijt. "Als we hier ver geraken in het dubbeltoernooi is het goed, maar als ik mijn lichaam kan laten rusten zou dat ook goed zijn", lachte ze. (FDW)

