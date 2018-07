"Het was een plezier" Hierro 02 juli 2018

00u00 0

Fernando Hierro was ontgoocheld, maar zat niet in zak en as. "We kwamen naar hier met ambitie", zei de Spaanse interim-bondscoach. "Dit is erg voor de fans. Het is heel moeilijk spelen tegen een ploeg die laag verdedigt. De spelers hebben alles gegeven, het was een plezier om hen te coachen."