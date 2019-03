"Het was een liefdesliedje, verdorie" Lady Gaga reageert op 'té emotioneel duet' met Bradley Cooper 01 maart 2019

Lady Gaga (32) heeft voor het eerst gereageerd op haar Oscaroptreden met Bradley Cooper (44). Op het internet circuleerde het na hun opvoering van de geruchten dat de twee sterren een affaire zouden hebben. "Mensen zagen liefde en dat is wat we wilden. Het is een liefdesliedje, verdorie. De film gáát over liefde", aldus de zangeres in een interview met Jimmy Kimmel.

