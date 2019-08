Exclusief voor abonnees "Het viel een beetje dood" Sandler 05 augustus 2019

00u00 0

Philippe Sandler kwam in de 'nieuwe' Anderlecht-defensie naast Vincent Kompany. En het stond ook best goed achterin, al was Moeskroen nu niet meteen de opponent met veel offensieve wapens. "Als we er vroeg eentje maken, wordt het misschien wel 0-3, maar het gebeurde niet. Dan moet je er blijven voor gaan tot het einde, maar het viel een beetje dood. Ikzelf was ook niet topfit: na 75 minuten kreeg ik kramp en ik was niet alleen", stelde de City-huurling vast.