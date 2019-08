Exclusief voor abonnees "Het stopt hier niet" Mignolet 29 augustus 2019

"Ik heb me mijn komst nog geen seconde beklaagd", grijnsde doelman Simon Mignolet (31). "Het doel was om de Champions League te bereiken en dat is ook gelukt. We zijn heel trots. We maakten het onszelf nog moeilijk op het einde, maar we verdienen dit." Mignolet kijkt al uit naar de groepsfase. "Want het stopt hier niet. Als we nog zakelijker kunnen zijn en onze kansen afmaken, dan hebben we een ploeg die in de Champions League zeker kan meedoen om Europees te overwinteren. We zullen zien wie we treffen, maar we mogen niet tevreden zijn met enkel de kwalificatie. We moeten ambities hebben."

