Exclusief voor abonnees "Hét sleutelwoord wordt 'bescherming'" Piet Demeyere Persverantwoordelijke bij TUI 25 april 2020

00u00 0

Is er nog toekomst voor het toerisme?

"Ik werk nu al meer dan dertig jaar bij TUI en in die tijd hebben we achtereenvolgens de Golfoorlog, de financiële crisis en de terroristische aanslagen meegemaakt Telkens stond de wereld even stil en werd het vrije verkeer bemoeilijkt of aan banden gelegd, maar de toeristische sector heeft altijd de draad weer sneller dan verwacht kunnen oppikken. Dus ja, ik zie zeker toekomst voor onze sector."

