"Het onderwijs moet allemaal 'leuk' blijven" 10 december 2019

De PISA-resultaten liegen er niet om: de prestaties van de Vlaamse leerlingen gaan erop achteruit. Maar dat is geenszins verwonderlijk. Het is het resultaat van een aantal factoren. Meer en meer wordt ingezet op vaardigheden en minder en minder op kennis. Vaardigheden zijn uiteraard zeer belangrijk, maar de balans is vaak zoek. Leerkrachten zeggen het al jaren: je mag steeds minder verwachten van leerlingen. Het moet vooral leuk zijn. In veel gevallen is de leraar honderd procent verantwoordelijk voor het slagen van een leerling. Nee, niet de leerling zelf en zeker niet de ouders. De leerkracht moet op het einde van het jaar aantonen wat er allemaal gedaan werd om de leerling te laten slagen: gedifferentieerd werken, extra oefeningen, bijkomende lessen... Maar in hoeveel gevallen heeft een leraar nog de indruk dat de leerling zelf ook een inspanning levert? En in hoeveel gevallen krijgt de leerkracht ook nog ruggensteun van de ouders?

