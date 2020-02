Exclusief voor abonnees "Hét moment om een statement te maken" ONZE HUISANALIST MARC DEGRYSE VINDT DAT CLUB BRUGGE ÉN AA GENT VERRE VAN KANSLOOS ZIJN 18 februari 2020

"Ik weet nog dat ik vijf jaar geleden zei dat Club één kans op tien maakte tegen Manchester United om door te stoten naar de groepsfase van de Champions League. Het was in de zomer van 2015. Michel Preud'homme was nog coach van Club, en de succesperiode moest nog beginnen. Het verschil met nu is groot. Memphis Depay rammelde destijds met Cools. En Manchester United telde met Fellaini en Rooney nog enkele grote namen. Spelers met ervaring, die het verschil konden maken. Terwijl er bij Club nog te veel valse noten tussen zaten - de Europa League was toen hun deel. Intussen is het geheel wel compleet. Speelt Club vol zelfvertrouwen. Op basis van hun prestaties tegen Real Madrid en PSG gaan ze met geloof aan die match beginnen. Hopend dat ze hun minder overtuigende vorm in de eigen competitie naar de achtergrond kunnen duwen. Club gaat zich optrekken aan de grote naam die Man United is."

