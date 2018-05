"Het moeten niet allemaal jaknikkers zijn" GEORGES LEEKENS (69) EX-BONDSCOACH EN 3X RODE DUIVEL 22 mei 2018

"Ik heb een enorme waardering voor Martínez, maar ik ben wel verwonderd. Volgens mij paste Nainggolan in de winnaarsmentaliteit die we moeten hebben. Ik hoop wel dat het WK van de Belgen niet alleen rond Nainggolan zal draaien. Ook in andere landen zijn er namelijk spelers van zijn kaliber niet opgeroepen. Weet je, ik heb Radja nochtans graag, ondanks zijn grote mond. Het moeten niet allemaal jaknikkers zijn. Ik herinner me nog goed dat ik hem na een zwakke prestatie tegen Roemenië zei dat hij het niet slecht had gedaan. Hij stak zijn verwondering niet weg toen ik hem dat vertelde." (VDVJ)