"Het moeilijkste? Wakker blijven" MIRKO (8) OP ROCK WERCHTER MET TRIGGERFINGER 29 juni 2018

De Dave Grohl van de toekomst. Dat is hoe Studio Brussel de amper 8-jarige Mirko Blondeel uit Roeselare noemt. Ze gaven het jonge drumtalent de kans om voluit te gaan op z'n drumstel voor een promospotje voor hun live-uitzendingen vanop Rock Werchter. Die spot is sinds vorig weekend op Eén te zien, maar daar stopt het niet. Gisteren kreeg Mirko een nog veel grotere verrassing. Live op Studio Brussel werd hij door Triggerfinger-drummer Mario Goossens geïnviteerd om samen een solo te drummen op Rock Werchter, waar Triggerfinger op donderdag 5 juli headliner is. Zo komt Mirko's grote droom om ooit als drummer de kost te verdienen al op heel jonge leeftijd dichtbij. Of hij er zin in heeft? "Ja, super!", was z'n reactie. Z' n ouders, Caroline Vandenbroucke en Birgen Blondeel, zijn net dat tikkeltje meer onder de indruk. "Zot", oordelen ze. Maar tegelijk geven ze toe: "Mirko kent Triggerfinger en Rock Werchter eigenlijk niet. Daar is hij te jong voor. Maar via YouTube-filmpjes proberen we te tonen wat alles inhoudt. Zenuwen kent hij alvast niet, dus dichtklappen zal hij niet doen. Het late tijdstip van het optreden - om middernacht pas - wordt wel een uitdaging." (CDR)

