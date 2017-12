"Het lijkt hier een oorlogsgebied" 00u00 0

Burgemeester:

Niet enkel de flatgebouwen liepen enorme schade op door de torenkraan, ook de ravage op straat is nauwelijks te overzien, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V). "De site lijkt wel een oorlogsgebied", zucht hij. "Banken en lantaarnpalen zijn vernield, op het plein is een kleine krater geslagen en het voetpad is stuk. Ook onder-grondse garages liepen schade op. De kostprijs durf ik niet te ramen, maar die weegt natuurlijk niet op tegen het menselijke leed. Dit was veruit mijn meest emotionele moment als burgemeester." (JHM/MMB)