Exclusief voor abonnees "Het leek alsof ik licht gaf" Brenda (45) werd ziek toen ze 5 was 08 juli 2020

00u00 0

"Ik was een kindje, veel herinner ik me dus niet. Maar dat ik vaak naar het ziekenhuis moest, weet ik wel." Brenda Bracke (45) groeide eind jaren 70 op aan het Constantin Meunierplein in de wijk Moretusburg, in de schaduw van de metaalfabriek van Umicore. Ze was 5 jaar toen ze ziek werd. "Volgens mijn ouders had ik totaal géén eetlust. Ik at amper een halve boterham per dag, zeiden ze. Dat liet zich dan ook merken. Ik was een schriel, mager meisje. Daar kwam bij dat ik ontzettend bleek zag. Volgens mijn ouders leek het bijna alsof ik licht gaf."

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen