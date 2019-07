Exclusief voor abonnees 'Het journaal' 10 minuten korter na de Tour 11 juli 2019

Na afloop van de Ronde van Frankrijk, op maandag 29 juli, kort Eén 'Het journaal' van 19 uur in tot 30 minuten. Pas in de laatste week van de vakantie, vanaf maandag 26 augustus, keert de VRT-nieuwsdienst terug naar de gebruikelijke 40 minuten. Het zomerregime op de redactie heeft alles te maken met het wegvallen van grote sportevenementen en de algemene nieuwsluwte. De voorbije jaren kortte de VRT 'Het journaal' in augustus in met vijf minuten.

