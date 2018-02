"Het jaar dat de concurrentie ons serieus begon te nemen" SOCHI 2014 19 februari 2018

00u00 0

"Naar Sochi gingen we om te presteren: het enige dat we daar deden, was eten, slapen en trainen. Dat was ook het eerste jaar dat de concurrentie ons serieus begon te nemen. Voorheen deden wij wel mee aan de World Cups, maar we finishten altijd als 16de of 17de. Maar in dat olympische jaar kregen we Spanky, onze nieuwe slee. Heel de wereld keek z'n ogen uit en de Duitsers riepen tegen mij: 'Spionage! Jullie zijn bij ons komen spioneren om jullie nieuwe slee te bouwen.'"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN