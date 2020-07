Exclusief voor abonnees “Het is niet omdat er centen in je zak zitten dat je meer bent dan een ander” Oude Kerkstraat 5 | Vandaag in DEINZE Sabine Vermeiren

15 juli 2020

05u00 0 De Krant Glenn (43) en Severine (40) leven de droom van een eigen huis met zwembad. Maar de beste dingen in de wereld zijn met geld niet te kopen, weten ze. Severine was veertien toen adoptiebroer Ricardo in haar leven kwam - toevallig, na een gezinsvakantie in de Dominicaanse Republiek. Sindsdien heeft ze er niet alleen een beste vriend bij, ook een nieuwe familie.

Onze journaliste SABINE VERMEIREN en fotograaf PIETER-JAN VANSTOCKSTRAETEN trekken voor onze reeks ‘Kerkstraat 5' kriskras door Vlaanderen. Elke dag bellen ze aan op hetzelfde adres in een andere plaats voor een gesprek over Leven en Liefde. Vandaag aflevering 4: Glenn Le Rycke (43) & Severine Braems (40), Oude Kerkstraat 5, Drongen

Ze wonen in een mooi wit huis met een grote groene tuin achter. Het is zes jaar oud en is destijds gebouwd door Glenn - aannemer van beroep. Kort erna kwamen ook het zwembad en het poolhouse. Sindsdien leven Glenn, Severine en hun twee jongens in een stukje paradijs op aarde. Het is een huis dat - enigszins in strijd met de titel van deze reeks - niet in de Oude Kerkstraat staat. Het staat in de Abdijmolenstraat in Drongen. Op het adres in de Oude Kerkstraat staat enkel de loods van Glenn. Maar omdat het in volle zomer fijner praten is met zicht op azuurblauw water dan met zicht op een Bobcat, hebben we afgesproken in Drongen.

Glenn en Severine komen in het leven niks tekort, maar dat kregen ze niet cadeau. Ze hebben ervoor gewerkt. Hárd gewerkt. Glenn: "Ik was vijftien toen ik thuis zei dat ik aannemer wou worden en van TSO naar beroeps ging. Na m'n zesde middelbaar heb ik niet eens een specialisatiejaar gedaan. Interesseerde me niet. Ik was hevig. Ik wou werken." Vijfentwintig jaar later blijkt het de juiste keuze. Z'n aannemersbedrijf telt vandaag drie personeelsleden en Glenn heeft geen dag zonder werk gezeten.

