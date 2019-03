"Het is maar een hobby" 18-jarige bommenmaker voor rechter 05 maart 2019

Een tiener uit Maasmechelen die gefascineerd is door wapens en springstoffen riskeert een werkstraf van 120 uur. In de woning van de jongeman vond de politie amper twee maanden na de aanslagen in Brussel wapens, chemische middelen om springstof te maken en heel wat munitie. De student had ook zelf een bom in elkaar geknutseld, die hij op school had laten ontploffen. De gsm van de Maasmechelaar stond vol met foto- en videobestanden van vuurwapens. Zo poseerde de tiener gemaskerd en met oorlogswapens in politieuniform. Op YouTube postte hij ook filmpjes van de wapens die hij zelf maakte en waarmee hij daarna kogels afvuurde. "Dat is maar een hobby", minimaliseerde de beklaagde zelf. Vonnis op 1 april. (VCT)

