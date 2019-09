Exclusief voor abonnees "Het heeft niks opgelost" ASSISEN GENT | Beschuldigde over moord op burgemeester Moeskroen 24 september 2019

00u00 0 De Krant "Ja. Het was gepland. Hij moest dood. Die beslissing had ik 's morgens al genomen. Alles wat ik daar tot nu toe over gezegd heb, was niet waar." Nathan Duponcheel, de jongeman die twee jaar geleden de burgemeester van Moeskroen vermoordde omdat hij die verantwoordelijk achtte voor de zelfmoord van zijn pa, bekende gisterochtend meteen kleur. Over de vreselijke kerkhofscène bleef hij veel vager.

Merkwaardig moment bij de start van dit proces.

Na de voorlezing van de akte van beschuldiging en enkele andere plichtplegingen, diepte voorzitter Jean-François Jonckheere zijn smartphone van onder zijn toga, tokkelde er wat op en hield het toestel tegen de microfoon. Door de assisenzaal galmde 'Papa', een liedje van de Franse rapper La Fouine.

"Et si je garde en moi toutes les blessures du passé

C'est pour me rappeler tout ce que tu as fait pour moi

Le temps va, tout s'en va, pas l'amour que j'ai pour toi

Papa, juste un mot: j'irai là-bas

Là-bas, pour toi"

("Als ik al die pijnlijke herinneringen diep in mij bewaar

Is dat om te onthouden wat jij allemaal voor mij hebt gedaan

De tijd gaat voorbij, alles gaat voorbij, maar niet de liefde die ik voor jou voel

Papa, juist één ding: ik zal ernaartoe gaan

Ik ga ernaartoe, voor jou.")

Voorzitter: "Dit herken je wel zeker, mijnheer Duponcheel. Terwijl je bij het kerkhof op burgemeester Gadenne zat te wachten, luisterde je naar dit liedje. Je zegt dat het 'donkere gedachten' bij jou deed opkomen. Waarom?"

Nathan Duponcheel: "Het is een liedje over een papa. Over mijn papa. En mijn papa is dood, hé. Wanneer het niet goed gaat met mij, dan komt alles terug boven. Toen dus ook. Maar dit liedje gaf niet de doorslag. Dat gebeurde al eerder. 's Ochtends al heb ik beslist dat de burgemeester dood moest."

De voorzitter trok grote ogen. Twee jaar lang heeft Nathan Duponcheel volgehouden dat hij Alfred Gadenne bij het kerkhof enkel en alleen opwachtte "om te vragen" waarom die niet was tussengekomen bij de professionele problemen van zijn vader. Ondanks het feit dat hij vier splinternieuwe cutters mee had in zijn tas. Ondanks opzoekingen op internet over 'doodslag' en 'gevangenisregime'. Ondanks overduidelijke boodschappen die hij voordien had achtergelaten onder de matras van zijn broer en in de tuin. Duponcheel beweerde keer op keer dat hij pas "door het lint ging" op het moment dat Alfred Gadenne hem "uitlachte". Gisteren kwam hij daar dus meteen op terug. Een dik pak van de voorbereide vragen kon meteen de vuilbak in.

Bolle, blozende wangen

Maar niet die over het "schamper lachje" van de burgemeester. Daar bleef beschuldigde mordicus bij. Vermoedelijk om de gruwel die later op de dag getoond werd - iemand die vier keer de keel is overgesneden met een vlijmscherpe cutter is geen appetijtelijk zicht - enigszins 'uit te leggen'.

Voorzitter: "Enfin, mijnheer Duponcheel. Een schamper lachje. Waar haal je dat? Gadenne was de jovialiteit zelve. Vriend van alles en iedereen. Was het eerder geen goedmoedige lach, toen je zei wie je was en hij je plots herkende?"

Beschuldigde: "Nee. Hij lachte me uit. Daar ben ik zeker van... (aarzelend) Of zo heb ik het toch opgenomen. Misschien door de ellendige toestand waarin ik me bevond. En dat lachje heeft me doen ontploffen."

Als er na één procesdag al iets vaststaat, dan is het dat Nathan Duponcheel nog niet echt toe is aan de grote levensinzichten. Zijn reacties zijn die van een snel gefrustreerd kind. Met zijn bolle, snel blozende wangen en een fysiek die nog erg aarzelt tussen jongen en man, heeft hij daar ook alle uiterlijke kenmerken van. Het kind in Duponcheel had het in de zomer van 2017 inderdaad erg moeilijk. Op school - onder de vrienden - lukte het hem wel om de sombere gedachten van zich af te zetten. In de lange vakantie na de humaniora - alleen thuis - iets minder. "Ik was er slecht aan toe, ja. Ik moest om gezondheidsredenen een kruis maken over mijn legerambities. Kathleen (een schoolvriendin op wie hij verliefd was, red.) wilde van mij niet weten. Niks ging nog. Ik had nachtmerries. De ochtend van 11 september heb ik de balans opgemaakt van mijn leven. Die was nul. Ik zat in een doodlopend straatje. Ik besloot mijn vader te wreken. Na zijn dood was iedereen gewoon overgegaan tot de orde van de dag. Papa was vergeten. Nu was het tijd voor 'gerechtigheid'. En die zou ik halen bij de hoofdverantwoordelijke, de burgemeester."

Voorzitter: "Je had toch al een week eerder voorbereidingen getroffen? De cutters. De opzoekingen."

Beschuldigde: (ontwijkend) "Toen dacht ik er al aan, maar was de beslissing nog niet genomen."

Stotterend en snotterend

Over de harde feiten zelf, bleef Duponcheel zéér op de vlakte. Ondanks herhaaldelijk aandringen van meester Jean-Philippe Mayence.

Beschuldigde: "Ik heb hem één keer gesneden en op de grond nog eens, omdat hij mijn arm vastnam. De rest weet ik écht niet meer."

Voorzitter: "Wat vind je vandaag van wat je toen gedaan hebt?"

Beschuldigde: (heel droog en afgemeten) "Het heeft niets opgelost."

Voorzitter: (die eigenlijk excuses en spijt verwachtte en een opvallend lange pauze laat vallen) "Denk je dat er nog een beter moment zal komen om iets tegen de familie te zeggen?"

Beschuldigde: (keert zich naar de eerste rij en zegt stotterend en snotterend) "Ik verontschuldig me. Toen ik zag wat ik aangericht had, heb ik nog iets willen doen om hem te redden. Maar het was te laat. Nog elke dag heb ik spijt."

Na de middag gingen de speurders dieper in op een onderwerp dat ook vandaag de debatten zal beheersen. Wat was nu de echte professionele situatie van vader Duponcheel voor diens zelfmoord? En wat wist zijn zoon daar precies van? Op de eerste vraag werd het antwoord redelijk snel duidelijk. De man was de laatste jaren de speelbal geworden in een soort trek- en duwspel tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de gemeente Moeskroen. Dat spel werd blijkbaar door alle partijen niet altijd even eerlijk gespeeld. Aan het einde van de rit werd Deponcheel de toegang tot de werkplek ontzegd. Maar ontslagen werd hij niet. Omdat - zo gaf men toe - er geen enkel element in zijn dossier zat dat zoiets toeliet. Hij belandde in een 'vide juridique', een 'juridisch vacuüm', vatte één van de speurders samen. "Ik zou eerder zeggen dat hij in een merkwaardige valstrik verzeild geraakt was", antwoordde de voorzitter.

Vandaag: voortzetting van het getuigenverhoor.

