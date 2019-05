Exclusief voor abonnees "Het geloof in traditionele partijen is voor een stuk weg" Jeremie Vaneeckhout Groen 27 mei 2019

Groen gaat in West-Vlaanderen lichtjes vooruit. "We hadden op iets meer gehoopt", zegt schepen Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem. Hij is als kopman verkozen in het Vlaams parlement, net als Kamerkopman Wouter De Vriendt uit Oostende.