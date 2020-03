Exclusief voor abonnees "Het gaat vooruit, met kleine stapjes" Clijsters 05 maart 2020

Kim Clijsters had in Monterrey gemengde gevoelens na haar verlies in twee sets (3-6, 5-7) tegen de Britse Johanna Konta (WTA 15). Ze startte wel beter aan haar match dan in Dubai en ook haar opslagdruk lag hoger, maar de foutenlast in de rally's lag nog te hoog. "Belangrijk is dat ik me al comfortabeler op het veld voelde dan in Dubai, maar mijn tennis is nog niet constant genoeg", zei Clijsters. "Ik maakte al veel minder dubbele fouten, maar mijn return, de reactiesnelheid en het leren lezen van het spel zijn werkpunten die we zullen aanpakken. Het is niet alleen maar tegen de bal slaan, alles er rond moet op zijn plaats vallen. Het gaat toch met kleine stapjes vooruit."

