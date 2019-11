Exclusief voor abonnees "Het doet nog iets met mij" Peter Goossens blijft enige met 3 sterren 19 november 2019

Het is eenzaam aan de top voor chef Peter Goossens (55) en zijn echtgenote Lieve (56), die als gastvrouw werkt in Hof van Cleve. Ook in de nieuwste editie van de Michelingids blijft hun restaurant het enige met drie sterren. Al vijftien jaar op rij heerst Goossens over het Belgische culinaire landschap. De ongenaakbare topchef werd er zelfs een beetje emotioneel van. "Je moet er die sterren elk jaar verdienen", zei hij. "Dat het ons opnieuw gelukt is, dat doet toch iets met mij." Michelin verwoordde het zo: "Hof van Cleve is sensationeel." Slechts één zaak kreeg gisteren een tweede ster: Cuchara in Lommel, waar Jan Tournier in de potten roert. (PhG/BHL)

