"Het beste moet nog komen"

DAVID CASTELEYN - SK ZILLEBEKE 20 november 2018

Vierde provinciale d

SK Zillebeke speelde afgelopen zaterdagavond een verdienstelijke match tegen Dadizele B, maar moest toch de duimen leggen. "Ook al was Dadizele in het eerste kwartier beter, toch konden we na negentig minuten aanspraak hebben gemaakt op een punt", aldus David Casteleyn. "Omdat Demeyere in beide speelhelften het doelijzer trof, Devriendt eveneens pech kende in de afwerking en de ref een duidelijk handspel in de zestienmeter niet met een logische elfmeter bestrafte, moesten we ons met een 1-3-nederlaag verzoenen. We bewezen dat we een ploeg van het kaliber Dadizele, een topper uit de reeks, aankunnen en stapten met een heel goed gevoel het veld af. Voor het eerst dit seizoen hebben we als een hechte ploeg gevochten. Dat belooft voor ons duel van komend weekend tegen leider Brielen. Die trip naar Brielen schrikt ons allerminst af. Ik heb het gevoel dat het beste nog moet komen. Waarom zondag niet", besluit Casteleyn, die afgelopen zondagmiddag met een groot aantal ploegmaats van de eerste ploeg deelnam aan het kipfestijn ten voordele van de jeugdwerking van de club. (BPW)

