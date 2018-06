"Hersenschudding? Vreemd..." Courtois over Karius 06 juni 2018

De voetbalwereld is opnieuw in de ban van Liverpool-doelman Loris Karius. Ruim een week na zijn twee flaters in de Champions Leaguefinale tegen Real Madrid (3-1), klinkt het dat de doelman voorafgaand aan zijn missers een hersenschudding zou hebben opgelopen, tijdens een botsing met Sergio Ramos. Dat is toch wat dokters uit Boston beweren, nadat ze de Duitser onderzochten. "Ik vind het een vreemd verhaal", haalde Courtois de schouders op. "Ik maakte eens iets gelijkaardigs mee in een duel met Alexis Sánchez en kon nadien de bal niet meer zien. Ik heb me toen laten vervangen. Kijk, ik vind het jammer voor hem, maar om zijn flaters nu op een hersenschudding te steken... Karius heeft na die botsing ook nog twee goeie saves gedaan. Was dat dan geluk ofzo? Als hij echt een hersenschudding had gehad en niet meer helder zag, zou hij het veld verlaten hebben. Ik blijf het daarom vreemd vinden, maar als de dokters uit Boston het zeggen..." (NP)

