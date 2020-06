Exclusief voor abonnees "Heropening had wat vroeger gemogen" 13. BARVILLE, TIELT 09 juni 2020

Het is vrij rustig in de Barville in Tielt, het café dat Jason Moerman en Xander De Roo in januari overnamen. Klant Eric Vande Walle geniet van een Tripel Karmeliet en is blij dat hij weer in het café terechtkan, samen met hond Jules. "We misten onze vaste tussenstop tijdens de dagelijkse wandelingen. Voor mijn part had de versoepeling wel wat sneller mogen komen. Als je ziet dat de horeca in Nederland wel al eerder kon openen, dan had België dat eigenlijk ook al eerder kunnen doen." (SVR)

