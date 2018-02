'Herboren' Roelandts meteen derde in Valencia 01 februari 2018

00u00 0

Incognito gleed Jürgen Roelandts (32) in Peñiscola in het spoor van Danny van Poppel als derde over de finish. "Zo ging het de hele dag door", ervaarde hij in de openingsrit van de Ronde van Valencia. "In het peloton reden veel renners me knal voorbij." Dat krijg je, met dat nieuwe BMC-truitje na tien jaar Lotto. Waarvan de laatste zes maanden integraal besteed werden aan revalidatie. "Toen ik in de finale van Parijs-Roubaix 2017 als enige in een kopgroep van zes moest lossen met heupkrampen, wist ik: 'Zo kan het niet verder, er móet iets gebeuren'. Op 1 augustus ging ik onder het mes voor een scheurtje in het labrum (ring van kraakbeen rondom het heupgewricht, red.), opgelopen bij één of andere valpartij. Daarna liep ik zes weken op krukken. Waarna ik langzaam weer opbouwde. Tegenwoordig train ik al vijf uur pijnvrij. (lacht) Dat zou dus 'juist gepast' moeten zijn voor de klassiekers." Michaël Schär zette de Bodegemse bakkerszoon perfect af op twee kilometer van de streep. "Ik moest gewoon positie houden in het zog van Van Poppels trein. Dat lukte. Ik rook de zege. Maar Danny ging, ietwat verrassend, van héél ver aan. Ik kleefde niet dicht genoeg op zijn achterwiel en bleef hangen op twee lengten. Blij dat ik in mijn eerste wedstrijd van het seizoen meteen derde word, maar er is dus nog wat werk aan mijn explosiviteit. Het kan vanaf nu alleen maar beteren. In dit soort koersen krijg ik mijn kans. Straks, in het klassieke voorjaar, is Greg (Van Avermaet) onze onbetwiste 'nummer één'." Oliver Naesen werd achtste, Tom Van Asbroeck viel (schijnbaar zonder veel erg). (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN