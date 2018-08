"Heraanleg Robecijnplein moet goedkoper" 13 augustus 2018

De heraanleg van het Robecijnplein in Spiere, uitgetekend door Delva Landscape Architects uit Antwerpen, wordt herbekeken. Het oorspronkelijke plan was om het plein te vernieuwen en er een dorpspodium en een landschapsbalkon te installeren nabij het plein en de Heilig-Hartkerk. "Als we ons aan het huidige plan houden, moet de gemeente na aftrek van subsidies toch nog 500.000 euro ophoesten. Te veel", zegt kopman Dirk Walraet van Lijst Burgemeester. "We willen het Robecijnplein anders en goedkoper herinrichten, maar wel zeker met parkeergelegenheid, groen en straatmeubilair. Ook de restauratie van de kerk van Spiere zullen we herbekijken. Er ligt in dat kader 414.000 euro ter discussie, niet voorzien in het budget. Lijst Burgemeester wil dit probleem met kennis van zaken oplossen." (LPS)

