"Hemels gevoel"

Liverpool kleurde gisteren rood toen de winnaars van de Champions League in een open bus werden rondgereden door de straten. Naar schatting een half miljoen mensen liepen uit. Finaleheld Divock Origi (centraal op de bus), die de beslissende 0-2 scoorde, genoot intens. Hij is niet de eerste landgenoot die in de Champions Leaguefinale scoort, wel de eerste die hem op het veld wint. Zo schreef Origi (24) zaterdag toch een beetje Belgische geschiedenis. Yannick Carrasco was in 2016 de eerste Rode Duivel die raak trof in een finale op het kampioenenbal, maar uiteindelijk bleek Real Madrid toen toch te sterk. Vijf Belgen hebben nu een EuropaCup I/ Champions League op hun palmares: Eric Gerets (1988, PSV), Daniël Van Buyten (2013, Bayern), Thomas Vermaelen (2015, Barcelona), Simon Mignolet (2019, Liverpool) en Origi (2019, Liverpool). Enkel Gerets en Origi stonden in de finale op het veld. (KTH)

