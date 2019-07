Exclusief voor abonnees "Hem uit zijn comfortzone halen" Djokovic 10 juli 2019

Novak Djokovic staat vandaag in zijn 45ste grandslamkwartfinale - enkel Roger Federer doet met 55 stuks beter - en zal dus hoogstwaarschijnlijk niet onder de druk bezwijken tegen David Goffin. Maar op zijn hoede was hij wel. "We speelden nog nooit tegen elkaar op gras", aldus de 32-jarige Serviër. "Daar moet ik mezelf wel op voorbereiden. Gras is immers goed voor zijn speelstijl. Hij heeft de finale gehaald in Halle en nu staat hij hier in de kwartfinale, hij is dus opnieuw op zijn best. Hij heeft wat met blessures geworsteld, nota bene met zijn elleboog, en daar kan ik over meespreken. Ik weet hoe dat je tennis in de war kan sturen." De twee zijn regelmatig trainingspartners in Monte Carlo. "Ik denk dat iedereen hem graag mag, hij is een toffe gast", zei Djokovic. "Hij heeft een zuiver spel, technisch erg correct. Ik ga zeker wat aanpassinkjes maken om hem uit zijn comfortzone te halen. En hij gaat vast en zeker hetzelfde doen." (FDW)

