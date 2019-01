"Hem coachen? Een balletje wil ik wel kloppen" Clijsters 22 januari 2019

Kim Clijsters kwam tien dagen geleden met het hele gezin over naar de Australian Open, waar ze deze week meespeelt in het coryfeeëntoernooi en commentaar geeft voor de tv-zenders BBC en Fox Asia. Ook zij had in Melbourne het nieuws meegekregen dat er een einde was gekomen aan de samenwerking tussen David Goffin en Thierry Van Cleemput. "Dat zijn dingen die gebeuren in een carrière, hè", aldus Clijsters. "Het is ook een team dat al heel lang samenwerkt. Mogelijk dat een nieuwe stem wel een goede impuls kan zijn voor David." Zou die nieuwe stem ooit van Clijsters kunnen komen? Amélie Mauresmo doet het tegenwoordig bij Lucas Pouille. "Ik denk het niet", lachte ze. "Ik wil altijd wel eens een balletje met hem kloppen als hij een sparringpartner nodig heeft, maar voltijds reizen zie ik niet zitten."

HLN