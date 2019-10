Exclusief voor abonnees "Help ouderen bij die switch" Seniorenvereniging 10 oktober 2019

00u00 0

De switch die Telenet gaat doorvoeren, zal veel oudere kijkers treffen - die wel nog graag en massaal lineair televisie kijken. Daarom vraagt de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen OKRA extra aandacht voor hen. "Wij zijn niet tegen de digitalisering en begrijpen dat Telenet dit doet. Maar we hopen wel dat het bedrijf de oudere abonnees de nodige hulp geeft bij de overschakeling. We vragen ook dat mensen die een ouder toestel hebben en dan een decoder moeten kopen, dat tegen een betaalbare prijs kunnen doen. En dat voor hen ook de nodige begeleiding wordt voorzien, want het zijn kijkers die digitaal niet mee zijn." (PhG)