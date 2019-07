Exclusief voor abonnees “Help, ik heb weer ruzie met mama”: Kiana (13) belde vader nog, enkele uren voor ze door moeder vermoord werd Inge Bosschaerts

23 juli 2019

00u00 10 De Krant "Help. Ik heb weer ruzie met mama." Met die mededeling belde de 13-jarige Kiana zaterdag nog naar haar vader. Die panikeerde niet, omdat er wel vaker onenigheid was tussen moeder en dochter. Maar enkele uren later belde de moeder zelf de hulpdiensten, nadat ze haar enige dochter met verschillende messteken om het leven had gebracht. "Riki zag Kiana heel graag. Er moet bij haar iets geknakt zijn."

Wat Riki H. (39) zaterdagavond precies bezield heeft om haar enige dochter met verschillende messteken om het leven te brengen, is op dit moment nog steeds niet duidelijk. In de entourage van de vrouw uit Turnhout klinkt wel dat ze de jongste tijd niet helemaal lekker in haar vel zat. "Het ene moment was ze supervrolijk, het andere moment dreigde ze ermee zichzelf van het leven te beroven. Maar nóóit heeft ze ermee gedreigd haar dochter te vermoorden."

