"Helm en jas in brand omdat hij toch wou helpen" Brandweerman kan slachtoffer niet vasthouden door plotse steekvlam

31 juli 2018

00u00 0 De Krant Een Waalse pompier heeft tijdens een appartementsbrand op de meest dramatische manier een reddingspoging zien mislukken. Na een steekvlam kon de brandweerman boven op de ladder het slachtoffer niet langer vasthouden, waarop die te pletter stortte. "Enkel als die pompier zo snel mogelijk weer aan de slag kan en erover kan praten, hangt hij zijn brandweervest niet in de kast", vertelt traumapsycholoog Erik De Soir.

De hevige brand van zondagochtend in het Waalse Châtelineau raakte uiteindelijk wel geblust, maar de mislukte reddingsactie zindert nog altijd na in het korps van de zone Henegouwen Oost. "Iedereen is enorm aangedaan door wat die man en onze twee collega's overkomen is", vertelt brandweerwoordvoerder Michel Méan.

Toen de brandweer zondag rond 6 uur ter plaatse kwam bij de appartementsbrand, stond Emile Schaefs op de zesde en dus hoogste verdieping te schreeuwen om hulp. "De ladderwagen heeft zich onmiddellijk opgesteld om hem in veiligheid te brengen. Eerst leek alles goed te gaan, maar op het moment dat onze man boven aan de ladder het slachtoffer beet had, kwam er een enorme steekvlam."

Weken revalideren

