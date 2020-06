Exclusief voor abonnees 'Hello World' deed Belle Perez de wereld ontdekken: "Plots stond ik in de lift met mijn idool Anastacia" Vlaamse artiesten over hun grootste hit 24 juni 2020

00u00 0

Met andere nummers kampeerde Belle Perez (44) langer in de hitparade en won ze vijf keer de 'Zomerhit'. Toch steekt één song er voor haar bovenuit: 'Hello World'. In 1999 nam ze met het nummer deel aan de voorronde voor het Eurovisiesongfestival. Ze werd tweede na Vanessa Chinitor. "Mijn ontgoocheling duurde welgeteld één dag: de volgende ochtend belde een platenfirma om mijn debuut in Amerika uit te brengen. Ik zei mijn vaste job als bediende bij een bouwkranenbedrijf op en vertrok." 'Hello World' verscheen in de VS op 150.000 exemplaren. De Spaanse versie stond in Zuid-Amerika in de top 3 tussen Justin Timberlake en Britney Spears. "Ik reisde van het ene radio- of tv-station naar het andere en trad op met artiesten als Enrique Iglesias en Jon Bon Jovi. En zo stond ik plots in de lift met mijn idool Anastacia. Disney koos het nummer als soundtrack voor één van haar tv-series en optreden voor 50.000 fans - die allemaal 'Ola Mundo' meezongen - werd normaal. Maar als je echt wil doorbreken in de VS, moet je er gaan wonen. Toen er ook remixes verschenen waar ik niet achter stond, zei ik mijn contract op om me weer op België en Nederland te focussen. Hier had ik werk genoeg, met soms vier optredens in één dag." 'Hello World' opende veel deuren, volgens Belle omdat ze zich oprecht kwetsbaar opstelde. "Ik wilde met het nummer afscheid nemen van mijn jeugd en alles ontdekken. En dat is gebeurd: dankzij 'Hello World' heb ik de wereld gezien. Het werd ook het lijflied van een rouwkamp voor kinderen die een dierbare hebben verloren. Dat blijf ik het mooiste compliment vinden."

