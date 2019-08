Exclusief voor abonnees "Helft van wie op wachtlijst sociale woning staat, woont in 'bouwstopgebied'" 21 augustus 2019

153.910 gezinnen stonden vorig jaar op de wachtlijst voor een sociale woning. Ruim de helft daarvan - 84.000 gezinnen, ofwel 55% - woont in een stad of gemeente waar een subsidiestop zou komen voor sociale woningen, zo becijferde de partij PVDA. Die subsidiestop is een voorstel van Bart De Wever (N-VA) in zijn startnota voor de Vlaamse formatie en zou er komen in Gent, Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Vilvoorde en Mechelen. Daar zouden de streefdoelen al bereikt zijn, luidt het.

