Exclusief voor abonnees 'Helden van hier' gaat voor langste aftiteling: ook úw held kan erin 09 mei 2020

Het VTM-programma 'Helden van hier Corona' brengt maandag een eerbetoon aan alle helden van deze lockdown. In de aftiteling - waar bij de meeste programma's acteurs, regisseurs, productiehuizen en sponsors vermeld worden - kan iedereen voor één keer zijn of haar grote held vermelden. Tot zaterdag middernacht kan je de voor- en achternaam en het beroep van je held doorgeven op de website www.heldenvanhier.be. Stuk voor stuk zullen ze in de aftiteling terecht komen. "Het record van meeste namen op een eindgeneriek - 3.704 - staat op naam van een Amerikaanse superheldenfilm", klinkt het bij productiehuis Geronimo. "Wie weet vestigen we dus ook nog een wereldrecord."