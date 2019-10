Exclusief voor abonnees 'Helden' Maureen & Sieg zijn verliefd 21 oktober 2019

00u00 0

VTM-presentator Sieg De Doncker (30) en Qmusic-dj Maureen Vanherberghen (31) zijn een koppel. Dat hebben ze laten weten op Instagram. Hoe lang de twee al samen zijn, is niet geweten, maar ze waren wel enkele jaren samen te zien in het Ketnet-programma 'Helden'. Afgelopen zomer verkondigde Sieg - dit jaar 30 geworden - nog dat hij een happy single was. "Veel mensen spreken van die leeftijd als een scharniermoment. Ik vind het in ieder geval niet erg om geen zoekende twintiger meer te zijn. Je kan toch ook pas op je veertigste de ware vinden?" Hij heeft haar in elk geval wat vroeger gevonden. Maureen Vanherberghen raakte bekend dankzij haar deelname aan 'Idool 2011' en zong in de Ketnetband.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen