"Hein niet meer gehoord" Vanderhaeghe

Nog nooit in zijn prille trainerscarrière kon Yves Vanderhaeghe datgene waar hij wellicht het meest van droomt: winnen op Anderlecht. "Het zou me enorme voldoening geven en heel veel publiciteit voor AA Gent, want iedereen volgt zo'n wedstrijd nauwgezet." Deze editie zeker. Dankzij Hein Vanhaezebrouck: drie maanden geleden opgestapt bij de Buffalo's om T1 van Anderlecht te worden. "Een speciaal detail", beseft Vanderhaeghe. "Het leeft wel in de groep. En sowieso ben je tegen een ploeg van zo'n kaliber al gemotiveerd." En zeggen dat VDH bijna assistent-coach was van HVH bij Anderlecht... Tot AA Gent plots belde. "Ik heb Hein sindsdien niet meer gehoord. Wat moet ik daar voorts over zeggen? Het is al moeilijk om je naasten veel aandacht te geven, dan ga je niet snel eens bellen naar je concurrent bij Anderlecht. Met Gino (Caen, T3 bij paars-wit, red.) heb ik wel nog contact gehad, maar dat was omdat hij iets nodig had. (lacht) Iets dat niets met voetbal te maken heeft." (NP)

