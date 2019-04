Exclusief voor abonnees "Heilige schrik van naalden" Verpleegster weigert Drugtest 09 april 2019

00u00 0

Een verpleegster in een woon-zorgcentrum mag van de politierechter twee maanden niet met de auto rijden omdat ze betrapt werd op rijden onder invloed van cocaïne. Toen de politie dat wilde vaststellen, weigerde ze een drugtest. "Ik ben als de dood voor een prik", zei de vrouw. "Komaan, u bent verpleegster?", sprak de rechter, maar de vrouw hield voet bij stuk. In haar verhoor gaf ze wel toe wekelijks één tot twee joints te roken en één keer per maand cocaïne te gebruiken. Van de rechter moet ze ook een boete van 800 euro betalen én geneeskundige en psychologische proeven ondergaan. (VHS)