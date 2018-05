"Heelal is eindig én uniek" 04 mei 2018

00u00 0

Ons universum zou niet alleen eindig zijn, het is ook unieker en eenvoudiger dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is althans de theorie van de Leuvense professor Thomas Hertog en kosmoloog Stephen Hawking, die ze samen afwerkten nog vlak voor zijn dood. Samen maken ze komaf met zowat alles wat we dachten te weten over het heelal. Volgens die theorie is het universum net zoals de aarde gekromd. Vertrek je op een bepaald punt in één richting, dan zou je op hetzelfde punt weer aankomen. De gedachte dat er na de oerknal niet één, maar heel veel universums zijn ontstaan, ondergraaft Hertog, want dat zou betekenen dat het aantal natuurwetten ook oneindig is. De twee suggereren dat het aantal mogelijke heelallen veel kleiner is.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN