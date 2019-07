Exclusief voor abonnees "Héél veel goesting, maar niet simpel" Pinot 05 juli 2019

00u00 0

Kwestie van 'nu of nooit', bij afwezigheid van Froome, Dumoulin en Roglic? Neen, zo ziet Thibaut Pinot, uitgesproken kopman bij Groupama-FDJ, het niet. "Dit is niet mijn laatste Tour. Ik krijg nóg wel kansen de komende jaren", laat de 29-jarige Fransman zich niet opjutten. "Een podiumplaats méér dan ooit voor het grijpen? Er zijn veel renners die in deze klimversie hoog mogen mikken. Het wordt écht niet zo simpel."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis